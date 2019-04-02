شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محافظة القاهرة توزع 35 دراجة مجهزة لمتحدى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الحفل الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيع 35 دراجة بخارية مجهزة لمتحدى الإعاقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، فى إطار حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم.

ومن المقرر أن يوزع مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس غير القادرين غدا الأربعاء بحديقة الأزهر.

من جانبه أكد محمد السيد، مدير التضامن الاجتماعى بالقاهرة، لـ " الخليج 365"، أن الجمعيات الأهلية ساهمت فى تمويل شراء الدراجات لمتحدى الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه الدرجات هى الدفعة الثانية، منذ إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الفئات غير القادرة.

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