"السجيني": المشاركة باستفتاءالتعديلات الدستورية واجب وطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن مناقشة التعديلات الدستورية تمت في أروقة مجلس النواب باحترافية شديدة.

وأضاف السجيني، خلال مشاركته في مؤتمر حزب الحرية المصري، حول إطلاق حملة لحشد المواطنين للمشاركة في التعديلات الدستورية تحت شعار "خليك مسئول شارك في الدستور"، الثلاثاء، أن مشاركة المصريين في الاستفتاء أمر وواجب وطني ووسيلة لممارسة الديمقراطية.

وقال مجدي علام، نائب رئيس الحزب، إن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالي ولا تخالفها، مُشيرًا إلى أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866 منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، 45 تعديلات طُرحت من مجلس النواب، مُؤكدًا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب، مُذكرًا أنه في الآونة الأخيرة أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014 وهذا غير صحيح على الإطلاق، نحن أمام مُقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، فكيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب؟.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، المُتحدث باسم مجلس النواب، إنه منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية قام بتشكيل لجان توعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى حملة لطرق الأبواب بهدف توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية والهدف منها.

وأضاف حسب الله، أن جميع التقارير التي تلقتها الأمانة العامة للحزب، كشفت عن وعى سياسي كبير لدى المواطنين، إضافة إلى حبهم وحرصهم على وطنهم، في ظل ثقة وتأييد كامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مُؤكدًا أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور ستكون تاريخية.

وأشار إلى أن الشعب المصري لديه نية وإرادة لإيصال رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب سيظل مساندًا لوطنه ولقيادته السياسية.