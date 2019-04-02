عضو بسياحة النواب: نشاط وزيرة السياحة يساهم في تطوير علاقتنا الدولية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجهودات وزيرة السياحة رانيا المشاط في الفترة الأخيرة لدعم السياحة المصرية، مؤكدا أن المنظومة السياحية شهدت تطورا نتاج مجهوداتها الحثيثة.

وقال في بيان، إن مشاركة الوزيرة في فعاليات الدورة الـ19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر ‪WTTC Global Summit 2019‬ المزمع عقدها خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية، تساهم بشكل جيد في الترويج للسياحة المصرية.

وأوضح أن الدورة يحضرها وزراء عدد من الدول منهم وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحكومة الإسبانية، وكذلك عمدة مدينة إشبيلية، بالإضافة إلى مسئولي صناعة السياحة والسفر من مختلف دول العالم وذلك لعرض ومناقشة السياسات والتجارب الناجحة التى تنتهجها حكومات بعض الدول بما يسهم فى زيادة تنافسيتها فى مجال السياحة والسفر.

وأشار المسعود، إلى أن مشاركة مصر، في الدورة تساهم في تطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية، المعنية بالقطاع السياحي.