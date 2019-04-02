"الأعلى للإعلام" يحقق مع 3 قنوات في انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، اليوم، 3 اجتماعات لمناقشة انتهاك قنوات لحقوق الملكية الفكرية مع ممثلي 3 قنوات موجه لها اتهامات ببث مشاهد رياضية ومسلسلات دون إذن من مُلاكها وهي "فاميلي وبانوراما والحدث اليوم".

وقال شوقي لمصراوي، الثلاثاء، إن الاجتماعات يحضرها الممثلون القانونيون للقنوات الثلاث، كما يحضر أيضًا الممثلون القانونيون للشركات الشاكية، على أن يعقد كل اجتماع على حدة.

كما تستكمل لجنة الشكاوى، التحقيق غدًا الأربعاء في المخالفات الجسيمة وحالة الفوضى التي شابت البرامج الطبية على الشاشات بالمخالفة لقانون المجلس، بالإضافة إلى شكاوى خاصة عن برامج متخصصة في تفسير الرؤى والأحلام بشكل يتنافى مع القوانين.