هل حددت التموين موعدا لإغلاق باب تظلمات غير مستحقي الدعم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن تظلمات ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين مستمرة، ولم يتم إغلاقها في الـ 27 من مارس الماضي، مؤكدًا استمرار تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر.

وأضاف كمال -في تصريح لمصراوي- أنه لا يوجد مهلة محددة لتلقي تظلمات المواطنين حتى الآن، مناشدًا كافة الراغبين في التظلم ممن انطبقت عليهم معايير المرحلة الثانية من الاستبعاد بتقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني، عبر إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تحديد محافظة الصرف، وإرفاق رقم هاتف محمول صحيح.

وكان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح لمصراوي بأنه تم البت في معظم التظلمات التي تم تلقيها حتى الـ 15 من مارس الماضي، والمقدرة أعدادها بـ250 ألف تظلم تقريبًا، ومن المقرر أن يتم إعلام من تم قبول تظلماتهم اعتبارًا من أمس الاثنين – أول أيام صرف مقررات أبريل الجاري- موضحًا:"اللي تظلمه قُبِلْ هتختفي من بون الصرف بتاعه عبارة إن البطاقة غير مستحقة، وهيقدر يصرف السلع والخبز".

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وأضاف مدكور -عن من تم رفض تظلماتهم- أن عبارة "البطاقة غير مستحقة" ستستمر في الظهور على بون صرف الخبز، فيما ستتوقف أحقيته في صرف السلع التموينية دون الخبز، حتى يتقدم بتظلم أخر عبر الموقع الإلكتروني.

وتابع مستشار وزير التموين، أن من تخلفت الوزارة عن بحث تظلماتهم سيتمكنون من صرف حصصهم المعتادة من السلع والخبز دون توقف أي منهم إلى حين البت في التظلم من قبل الوزارة.

يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بدء المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين أول مارس الماضي.

ونصت المرحلة الثانية، على: "حذف كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".​