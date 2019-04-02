أمين تنظيم "الحرية": نثق بمشاركة الشعب في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، إن الحزب يبذل قصارى جهده لإثبات كفاءته السياسية والخدمية على أرض الواقع بالتفاعل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف إدريس، خلال مشاركته بمؤتمر الحزب، حول إطلاق حملة لحشد المواطنين للمشاركة في التعديلات الدستورية تحت شعار "خليك مسئول شارك في الدستور"، الثلاثاء، أن الحزب نظم العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع جميع طوائف الشعب بأمانات الحزب على مستوى الجمهورية لشرح أهمية التعديلات الدستورية، معربا عن ثقته في الشعب المصري بكثافة المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية لإعطاء صورة مشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.

من جانبه، قال محمد مهنى، أمين الشباب بحزب الحرية المصري، إن هناك إرادة حقيقية من قبل الدولة المصرية بتمكين الشباب المصري في العمل السياسي والخدمي.

وأضاف مهنى، خلال مشاركته في مؤتمر الحزب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى للشباب فرصة من ذهب للمشاركة في بناء وطنا الغالي وظهر هذا بدورية عقد مؤتمرات للشباب لمناقشة كافة القضايا التي يشغلها الوطن، مؤكدا أن الرئيس يثق بقدرات الشعب المصري باعتبارهم عماد الامة وثروة يعتمد عليها لبناء مصر بالعلم والثقافة.