وزير الاتصالات: قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لديها أجندة تشريعية كبيرة، في مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أهميته في حرمة لبيانات المواطن خاصة ونحن على مشارف إقامة مجتمع رقمي كامل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات، أن حرمة بيانات المواطن مثل حرمة ممتلكاته، وكذلك لابد أن يكون آمنًا عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها.

وتابع طلعت: "الهدف أيضا من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تشجيع الاستثمار في مصر"، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، لأنها حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتي، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعي واستماع، بين القطاعين الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية؛ لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.

ووجه طلعت، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا: "كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وإنجازاتها، واعدًا بالتعاون المستمر معها".