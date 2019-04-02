ليلة سقوط "نخلة" بإستروكس وسلاح في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات وعثر بحوزته كمية من مخدر الإستروكس وأسلحة نارية.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بأن "إسلام خلة"، 23 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية (مخدرات)، يزاول نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لنشاطه الآثم.

ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهم، وتمكن النقيبان كريم عبد الرازق وهشام هشام معاونا مباحث بولاق الدكرور من ضبطه وبحوزته 75 كيسا لمخدر الإستروكس المخدر وزنت 500 جم، بندقية خرطوش عيار 12مم، بندقية محلية الصنع عيار 12مم و500 جنيه.

أمام اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.