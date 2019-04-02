تجديد حبس 5 متهمين جدد بقضية "حادث محطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 5 متهمين جدد 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بقضية حادث محطة مصر.

المتهمون الصادر بحقهم القرار، هم؛ مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، ناظر حوش أبو غاطس، ملاحظ مناورة أبو عاطس، اثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس.

وأمر النائب العام في وقت سابق، بحبس 6 متهمين آخرين بالقضية، هم؛ سائق الجرار 2302 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأدى حادث اندلاع حريق في محطة مصر الأربعاء الماضي، إلى وفاة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين