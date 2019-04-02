السجن المؤبد لـ 3 متهمين في اتهامهم بقتل مواطن بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المؤبد. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي ومحمد الحسيني، وأمانة السر وجيه أديب وأبو بكر طه. وأسندت النيابة للمتهمين " ع.ع"، عامل، و "و.ع"، عامل، و "ع.ع "، عامل، تهمة قتل المجني عليه "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء متوجهين مكان تواجده، ك وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عيار ناريا من سلاحه، فيما قام المتهم الثاني بذبح المجني عليه، للثأر من وفاة والدهم.

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