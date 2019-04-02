تأجيل إعادة محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ 8 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير - فريد قطب:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـجلسة 8 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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