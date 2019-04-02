"حشيش في الكرسي".. ضبط 30 كيلو بحوزة شخصين بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

أكدت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال، اتجار شخصين -لأحدهما معلومات جنائية مسجلة- في المواد المخدرة باستخدامهما سيارة مستأجرة ويتخذان دائرة مركز أوسيم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمود بسيوني نائب مأمور أوسيم والرائد وليد كمال معاون المباحث من ضبطهما والسيارة المشار إليها وبحوزتهما 115 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 14,375 كيلو جرام، 3 هواتف محمول، مبلغ مالي).

وباتخاذ الإجراءات التأمينية للسيارة المضبوطة عُثر على 125 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما كانت مخبأة بظهر مقاعد السيارة.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.