خرج لإحضار زوجته فقتله أربعة أشخاص وسرقوا الجرار في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث..

ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي واقعة سرقة جرار زراعي كرهاً عن قائده والتعدي عليه بالضرب، وقتله باستخدام الأسلحة النارية.

تبلغ لمركز شرطة تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة مزارع "63 سنة، مقيم بناحية عزبة الجبالي دائرة المركز" بقطعة أرض زراعية بذات الناحية موثوق اليدين والقدمين ووجود آثار كدمات بالوجه والرأس، وما قرره ابنه بخروج والده مستقلاً جرار زراعي ملكه في طريقه لإحضار زوجته من إحدى القرى بدائرة المركز، إلا أنه لم يصل إليها وعلم من الأهالي بمقتله وعدم تواجد الجرار.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة أربعة أشخاص "أحدهم مسجل خطر، وآخر سبق اتهامه في 11 قضية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن "الشرقية – الغربية – السويس" محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة-2 بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وقرروا بتقابل المسجل شقي خطر مع باقي المتهمين مستقلاً سيارة "بيك آب" ولدى وصولهم إلى الطريق الترابي الرابط بين قرية كفر سنجاب وعزبة الجبالي، شاهدوا الجرار الزراعي يستقله المجني عليه فقاموا باقتياده إلى داخل الأرض الزراعية "مكان العثور" وتعدوا عليه بالضرب بمقابض الأسلحة النارية فأودوا بحياته واستولوا على الجرار وهربوا، أضافوا ببيعهم الجرار لتاجر معدات "40 سنة، مقيم بقرية منشأة الأمراء دائرة مركز المحلة بالغربية "سيئ النية " مقابل مبلغ 110 ألف جنيه، وتحصلهم منه على مبلغ 10 آلاف جنيه من اجمالي المبلغ، أمكن ضبط "التاجر"، وبمواجهته اعترف وأرشد عن الجرار.

أرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مبلغ بسرقتها بمركز السنبلاوين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.