بعد 7 وقائع.. ضبط تشكيل تخصص في سرقة السيارات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تشكيلا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، قاموا بارتكاب 7 وقائع سرقة بالغربية والمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص لثلاثة منهم "معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بشقة ملك أحدهم بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهم (سيارة ملاكي "مستأجرة بمعرفة الأول"-عدد وأدوات تستخدم في نشاطهم الإجرامي).

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بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة بدائرة قسم شرطة أول طنطا وقسمي شرطة "ثان وثالث المحلة" ومركزي شرطة طنطا وتلا بالمنوفية والغربية بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات عبارة عن (6 سيارات -توك توك)، قاموا بتركها بأحد الشوارع تمهيداً لمفاوضة مالكيها على إعادتهم مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.