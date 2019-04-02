أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يضيء باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يضيء باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومى لشؤون الإعاقة، عن إضاءة مقره باللون الأزرق، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك زامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوحد.

وقال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، إن تلك الخطوة تأتي في إطار التوعية باليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، ولتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين نوعية الحياة للمصابين بطيف التوحد من الأطفال والبالغين، ليتمكنوا من العيش حياة كاملة.

وأضاف أن إضاءة المبنى باللون الأزرق، تأتي للتأكيد على الدعم العالمي لهم، وتنمية الوعي في المجتمع باضطراب طيف التوحد، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق اندماج الأشخاص ذو التوحد خاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة عامةً.



أقرت الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007، يوم 2 إبريل، للاحتفال بمرض "التوحد" والتوعية بشأنه، وتحتفل المؤسسات الدولية والمحلية في هذا اليوم للتوعية بالمرض.

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وكانت ذكرت الأمم المتحدة أن الحصول على التقنيات المساعدة بأسعار معقولة هو شرط أساسي في تمكين الأشخاص المصابين بمرض التوحد من ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية والمشاركة الكاملة في حياة مجتمعاتهم، وأكدت أنه هنا يمكن أن تسهم التكنولوجيا المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التخفيف من أثر الحواجز القائمة التي تحُول دون وقوع تلك المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين، في حين يتواصل التقدم التكنولوجي، ولكن لم تزل هناك عقبات كبيرة أمامهم مثل الكلفة الباهظة لهذا التقدم ونقص المتاح من تلك التكنولوجيات وضعف الوعي بها وبإمكاناتها والتدريب عليها.

وقالت إن البيانات المتاحة تشير إلى أن أكثر من 50% من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى أجهزة مساعدة في العديد من البلدان النامية، لا يستطيعون الحصول عليها.

وفي سبتمبر 2018، دشّن الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية جديدة للتكنولوجيات الجديدة، تهدف إلى تحديد كيفية دعم منظومة الأمم المتحدة لاستخدام هذه التقنيات، للتعجيل في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.

وتحت شعار "أضيئوا اللون الأزرق".. تشارك مصر بجميع مؤسساتها، العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.