أخبار مصر | أضيئوا اللون الأزرق.. مصر تشارك بـ"اليوم العالمي للتوحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أضيئوا اللون الأزرق.. مصر تشارك بـ"اليوم العالمي للتوحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007، يوم 2 إبريل، للاحتفال بمرض "التوحد" والتوعية بشأنه، وتحتفل المؤسسات الدولية والمحلية في هذا اليوم للتوعية بالمرض.



وذكرت الأمم المتحدة أن الحصول على التقنيات المساعدة بأسعار معقولة هو شرط أساسي في تمكين الأشخاص المصابين بمرض التوحد من ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية والمشاركة الكاملة في حياة مجتمعاتهم، وأكدت أنه هنا يمكن أن تسهم التكنولوجيا المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التخفيف من أثر الحواجز القائمة التي تحُول دون وقوع تلك المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين، في حين يتواصل التقدم التكنولوجي، ولكن لم تزل هناك عقبات كبيرة أمامهم مثل الكلفة الباهظة لهذا التقدم ونقص المتاح من تلك التكنولوجيات وضعف الوعي بها وبإمكاناتها والتدريب عليها.



وقالت إن البيانات المتاحة تشير إلى أن أكثر من 50% من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى أجهزة مساعدة في العديد من البلدان النامية، لا يستطيعون الحصول عليها.

وفي سبتمبر 2018، دشّن الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية جديدة للتكنولوجيات الجديدة، تهدف إلى تحديد كيفية دعم منظومة الأمم المتحدة لاستخدام هذه التقنيات، للتعجيل في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.



وتحت شعار "أضيئوا اللون الأزرق".. تشارك مصر بجميع مؤسساتها، العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

القومي للإعاقة

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ويعتزم المجلس القومى لشؤون الإعاقة، إضاءة مقره باللون الأزرق في تمام الساعة السابعة مساءً، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وذلط في إطار التوعية باليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، ولتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين نوعية الحياة للمصابين بطيف التوحد من الأطفال والبالغين، ليتمكنوا من العيش حياة كاملة.

التضامن

وتشهد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بالتعاون مع الوزارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، احتفالًا باليوم العالمي للتوحد 2019، كما ستضيء مبانيها باللون الأزرق.

هيئة قناة السويس

وأعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مشاركة الهيئة في احتفالات اليوم العالمي للتوحد :الأوتيزم"، بإضاءة عدد من المنشآت التاريخية والرئيسية باللون الأزرق، وهي مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها.

مستشفى بني سويف الجامعي

وأعلن مستشفى بني سويف الجامعي، عن إضاءة مبنى المستشفى باللون الأزرق للمشاركة في الاحتفال، تضامنًا مع مرضى التوحد، وللتأكيد على خطورة المرض وزيادة نسبته بين الأطفال، وضرورة التوعية للاكتشاف المبكر.