أخبار مصر | في اليوم العالمي.. مها هلالي: "التوحد" ليس إعاقة وتجربتي الشخصية علمتني الكثير (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي.. مها هلالي: "التوحد" ليس إعاقة وتجربتي الشخصية علمتني الكثير (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُصادف "اليوم العالمي للتوحد"، يصادف الثاني من إبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف بـه، والتحذير منه، وتمت تسميته من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007، وهو أول يوم عالمي يُخصص لهذا المرض.



حاورت "الفجـر" مها هلالي عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ورئيس جمعية التقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، حول المرض وأسبابه وعلاجه، وكيفية التعامل معه ودمجه في المجتمع، بالإضافة إلى توعية المواطنين والأسرة.



وعرضت "هلالي" خلال حوارها، تجربتها الخاصة في هذا الشأن، بعد اكتشافها إصابة نجلها بهذا المرض، مما كان الدافع الأول لتأسيس الجمعية والعمل في هذا المجال.