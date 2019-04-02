أخبار مصر | فرج عامر ينتهي من ملامح قانون الخدمة العامة الجديد لتأهيل الشابات لسوق العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر ينتهي من ملامح قانون الخدمة العامة الجديد لتأهيل الشابات لسوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عزمه على التقدم بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل.

وقال عامر، إن هذا التعديل سيكون الهدف منه تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وإشراك المرأة فى سوق العمل، وايضا الاستفادة من طاقات الشباب، كما تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بهذه التعديلات فى أول جلسة لانعقاد البرلمان، لاسيما وأن هناك اهتمام من القيادة السياسية وايضا البرلمان بهذا الشأن.