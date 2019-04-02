أخبار مصر | "صناع الخير" و"المصرف المتحد" يستعدان لإجراء عمليات عيون مجانية لأهالي سانت كاترين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" و"المصرف المتحد" يستعدان لإجراء عمليات عيون مجانية لأهالي سانت كاترين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد لإجراء عمليات عيون مختلفة لعدد كبير من أهالى سانت كاترين والتجمعات البدوية وسكان الأودية المحيطة الذين ثبت احتياجهم لإجراء هذه العمليات بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بقوافل مبادرتى أولادنا فى عنينا وعينك فى عنينا الاسبوع الماضى.

وأكد الدكتور عبدالمنعم بدوى مدير الادارة الطبية بالمصرف المتحد أن عمليات جراحة العيون التى سوف تجريها صناع الخير والمصرف المتحد لأهالى سانت كاترين تتنوع بين إزالة مياة بيضاء ومياة زرقاء وشبكية وياج وظفرة وصولا الى عمليات زرع القرنية، مؤكدا أن جميع العمليات سوف تتم بالمجان تماما للأهالى بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال جراحات العيون فى مصر.

وأشار بدوى الى أن سلسلة قوافل عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى وأولادنا فى عنينا للحد من الإصابة بالانيميا والسكري ومحاربة أمراض العيون والتى تم تنفيذها بسانت كاترين بالتعاون بين صناع الخير والمصرف المتحد نفذت ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة.

من جانبه أوضح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن سلسلة القوافل حققت نجاحات كبيرة وإقبال غير مسبوق من الاهالى وانطلقت على مدار 4 أيام بسانت كاترين والتجمعات البدوية المحيطة بها وبالتنسيق مع قيادات المحافظة، ونجحت في الكشف على 1600 تلميذ ضمن مبادرة "أولادنا في عنينا"، حيث تم الكشف على تلاميذ مدارس سانت كاترين وهم مدارس النبي صالح، مدرسة الإسباعية، مدرسة وادي الراحة، المعهد الديني بالإسباعية، مدرسة السلام الابتدائية، المعهد الأزهري بسانت كاترين، مدرسة القديسة كاترين ابتدائي واعدادي، ومدرسة الطرفة، المعهد الأزهري بالطرفة، مدرسة الجوفة، مدرسة الشيخ عواد، مدرسة الشهيد أحمد حمدي، ومدارس وادي سعال ومرة.

وأوضح عبد الفتاح، أنه تم الكشف على 2500 مواطن من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى وتوزيع عدد 3136 قطرات للعيون، وصرف ما يقرب من 357 أدوية أنيميا، مشيرا إلى أن القافلة الطبية والتي امتدت لأربعة أيام شملت الكشف على الأطفال والبالغين وصرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية بالمجان بالتعاون مع المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي.