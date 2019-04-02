أخبار مصر | توقيع أول مذكرة تفاهم مصرية سعودية في مجال التأمينات الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع أول مذكرة تفاهم مصرية سعودية في مجال التأمينات الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اليوم الثلاثاء، محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، مذكرة تفاهم مشتركة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات مع محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، فى حضور معالى السفير محمود رضا نائب سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، وذلك على هامش زيارة وفد وزارة التضامن الاجتماعى المصري برئاسة المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى للوزارة الى الرياض.

وتتناول مذكرة التفاهم سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال التقاعد، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتشريعات والأبحاث و الدراسات الهادفة إلى تحسين الأداء التقاعدي وتطويره لخدمة المستفيدين وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال إدارة أموال صناديق التقاعد وسبل استثمار فوائضها للاستفادة من التجارب المتميزة في هذا المجال بالاضافة الى الاستعانة بالخبرات الاستشارية والإحصائية العاملة في مجال التقاعد وأنشطتها المختلفة.

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جديرا بالذكر أن هذة المذكرة هى الاولى من نوعها فى مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية بين البلدين الشقيقين.

وكان الوفد المصرى المكون من المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، ومحسن الطنطاوى رئيس الادارة المركزية للخدمات التأمينية بالصندوق الحكومى.

وكان وصل الوفد إلى الرياض أمس تلبية لدعوة محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية للتوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين.