أخبار مصر | إدارة مسجد السيدة زينب تمنع الأطعمة والنوم داخل الأروقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة مسجد السيدة زينب تمنع الأطعمة والنوم داخل الأروقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعد مجلس إدارة مسجد السيدة زينب، لاحتفالات مولد السيدة زينب بالتشديد على حملات النظافة داخل المسجد ومنع المتسولين.

وقررت إدارة المسجد منع النوم داخل الأروقة ، ومنع تناول الطعام وتوزيعه داخل المسجد، والتنسيق مع الداخلية لمنع التسول خارج المسجد.

يشارك في مولد "أم العواجز"، أتباع ومريدو الصوفية، من كل محافظات الجمهورية، حيث يعتبر الاحتفال بمولدها من أكبر الموالد التى تجمع مريدى وأحباب آل البيت من كافة أنحاء مصر.

وكما يشارك في الفعاليات 78 طريقة على مستوى الجمهورية أبرزها الطريقة العزمية والشاذلية الصدقية والشاذلية المحمدية والرفاعية والقصبية والتسقيانية.