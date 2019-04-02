مصر | ضبط راكب ورجل أعمال بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 400 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب ورجل أعمال بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 400 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوي أثناء إتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية من ضبط كل من:

راكب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)، وبحوزته مبلغ مالى وقدره (125،000 - مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) داخل إحدى حقائبه مخبأة بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية بغرض شراء أقمشة من الخارج، وبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار.



صاحب مكتب إستيراد وتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ)، وبحوزته مبلغ مالى وقدره (300،000 – ثلاثمائة ألف جنيه مصرى) داخل إحدى حقائبه مخبأة بين طيات ملابسه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بمليكته للمبلغ المضبوط بغرض شراء قطع غيار وإكسسوار هواتف محمولة من الخارج، وبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

