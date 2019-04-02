مصر | ضبط عامل لإشعاله النيران بمخزن تابع لـ"تعليم مغاغة" لإخفاء سرقته لمحتوياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لإشعاله النيران بمخزن تابع لـ"تعليم مغاغة" لإخفاء سرقته لمحتوياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض، على عامل لقيامه بإشعال النيران بمخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة لإخفاء جريمة سرقة محتويات المخزن.

وتم ضبط مرتكبي واقعة نشوب حريق بمخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة -كائن بمبنى داخل إحدى المدارس بدائرة مركز مغاغة بالمنيا، مما أسفر عن إحتراق محتوياته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة ( رئيس عمال بذات المدرسة - سن 55 - مُقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة قيامه بالإستيلاء على بعض محتويات المخزن، وخشية إفتضاح أمره فى ضوء علمه بأنه سيتم جرد محتوياته، قام بإشعال النيران بالمخزن عبر أحد نوافذه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( بوتاجاز مسطح، 3 خلاط، 2 مروحة سقف، مروحة مكتب، قاعدة ثلاجة، 6 مفتاح مروحة، 5 أسرة خشبية، 4 مراتب، 43 سيرفيس ) والتى قام بالإستيلاء عليها من المخزن المُشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

