مصر | حبس عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش بالتجمع الخامس 4 أيام

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "حمدى م، كريم ع "، عاطلين، وأنكرا حيازتهم للمواد المخدرة وبيعها، كما أنكروا حيازتهم للمضبوطات.

وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحيازتهم " 26 قطعة حشيش، 2650" من متحصلات تجارتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.