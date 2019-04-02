مصر | حبس عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش بالتجمع الخامس 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش بالتجمع الخامس 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة مخدر الحشيش لترويجها بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "حمدى م، كريم ع "، عاطلين، وأنكرا حيازتهم للمواد المخدرة وبيعها، كما أنكروا حيازتهم للمضبوطات.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "حمدى م، كريم ع "، عاطلين، وأنكرا حيازتهم للمواد المخدرة وبيعها، كما أنكروا حيازتهم للمضبوطات.
وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحيازتهم " 26 قطعة حشيش، 2650" من متحصلات تجارتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.