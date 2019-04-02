مصر | وزيرة التضامن: خفض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين من 24 إلى 12%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: خفض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين من 24 إلى 12% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، إن الوزارة تمكنت من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى (12%) العام الحالي.

وأشارت وزيرة التصامن أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانًا وفي سرية كاملة.

واوضحت والي انه تم توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه اضافه الى التنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.