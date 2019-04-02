مصر | نيابة ثان أكتوبر تباشر التحقيق مع شهود عيان في واقعة هتك عرض طفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة ثان أكتوبر تباشر التحقيق مع شهود عيان في واقعة هتك عرض طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة ثان أكتوبر بأستدعاء شهود عيان حول واقعة انتهاك عرض طفل ٨ سنوات بأكتوبر بعد التحقيق مع المتهم والمجني علية ووالد المجني علية.

وكانت نيابة ثان أكتوبر استعجلت المباحث في تحرياتة حول الواقعة أنتهاك عرض طفل ٨ سنوات من أحدي السائقين عربيات الزسوكي أثناء ذهابة الي المدرسة.

والبداية عندما تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من والد الطفل، يتهم فيه سائق بالتحرش الجنسي بحق أبنة وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابةالتحقيقات.