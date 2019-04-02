مصر | نيابة شبرا تباشر التحقيقات مع مسجل خطر وآخر لانتحالهما صفة رجال شرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة شبرا تباشر التحقيقات مع مسجل خطر وآخر لانتحالهما صفة رجال شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة شبرا الجزئية تحقيقاتها مع مسجل خطر شقي وزميله لانتحالهما صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال عامل وبمواجهتهما مع المواطن اعترفوا بذلك.

البداية عند مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا لتفقد الحالة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين أحدهما مسجل شقى خطر وسبق إتهامة فى 8 قضايا آخرهم قضية "سلاح"، والآخر سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "ضرب"، بحوزتهما مبلغ 1200 جنيه، ومظروف بداخله كمية من الورق الأبيض بحجم العملات الورقية.