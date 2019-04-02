مصر | وزيرة التضامن: إحالة 279 موظفا لتعاطيهم المخدرات للنيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إحالة 279 موظفا لتعاطيهم المخدرات للنيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتور غادة والي وزيرة التضامن ان الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي بتسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيمًا لهذه الحملات خلال هذا العام.

وأكدت والي أن الوزارة نجحت في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2،7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في (8 وزارات)، وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.

واشارت الوزيرة انه علي مستوي الوقاية الأولية ننفذ برامج وقائية علي مستوي (5000) مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات" والتي حققت تفاعلًا كبيرًا بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) علي مستوي وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.