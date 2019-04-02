قبل العمل.. كيف تؤهل «التعليم» المدرسين الجدد؟

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عطية: تدريب المعلمين الجدد بدأ لـ5 تخصصات ويشمل 4 محاور.. البكري: التدريب يهدف إلى مواكبة تطورات منظومة التعليم الجديدة.. الشناوي: تدريبهم على التابلت وبنك المعرفة

ساعات قليلة تفصلنا على تسلم المعلمين الجدد مهام عملهم داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يبدأ سريان العقد المؤقت الخاص بهم اعتبارا من اليوم وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31 مايو المقبل، وتكون العقود الخاصة بهم غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتزامن مع تسلمهم العمل يبقى السؤال الأهم هو: كيف تؤهل وزارة التربية والتعليم هؤلاء المعلمين للانخراط فى المنظومة؟ وما التخصصات التى تقوم الوزارة بتدريبهم عليها؟

كانت الوزارة قد أعلنت فى شهر فبراير الماضي عن فتح باب التقدم بـ"مسابقة المعلمين المؤقتة" لمدة 3 أشهر فقط، فى شهر فبراير الماضى، من أجل تعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة، براتب 1200 جنيه قبل الخصومات، وبتكلفة تقدر بـ 260 مليون

كانت الوزارة قد أعلنت فى شهر فبراير الماضي عن فتح باب التقدم بـ"مسابقة المعلمين المؤقتة" لمدة 3 أشهر فقط، فى شهر فبراير الماضى، من أجل تعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة، براتب 1200 جنيه قبل الخصومات، وبتكلفة تقدر بـ 260 مليون جنيه، موزعين على 55 ألف مدرسة بـ290 إدارة تعليمية.

وحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بنهاية العام الدراسى 2018 - 2017، فإن وزارة التربية والتعليم لديها مليون و23 ألفا و833 مدرسا بمصر.

كما أظهرت البيانات أن 58% تقريبا من إجمالى عدد المدرسين فى مصر "إناث" بعدد 595 ألفا و929 معلمة، مقابل 427 ألفا و904 معلمين، بزيادة نحو 31 ألف معلم فى العدد الإجمالى على العام الدراسى 2016/ 2017، و1848 مدرسا فى عدد المعلمين الذكور، ونحو 29.2 ألف مدرسة فى عدد المعلمات.

التخصصات الدراسية

الدكتور محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أكد أن الوزارة بدأت بالفعل فى تدريب المعلمين المتعاقدين الجدد على برنامج تنمية مهارات المعلمين المتعاقدين، لصقل مهاراتهم، من أجل التحاقهم بمنظومة التعليم الجديدة، والدخول على بنك المعرفة والتعامل مع التابلت والأجهزة الحديثة، لمواكبة التطورات التى يشهدها التعليم فى مصر بصفة عامة.

وأكد عطية أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة شرعت فى تدريب المعلمين فى تخصصات "الفلسفة، والتربية الخاصة، واللغة العربية ومعلم فصل، ورياض أطفال"، بواقع 1290 معلماً، ويتم تدريبهم فى 44 قاعة تدريبية بمدارس القاهرة.

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وتحتل محافظة القاهرة المركز الأول من حيث عدد المدرسين بها، حسب تقرير الجهاز المركزى، إذ يوجد بها 93 ألفا و847 معلما، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد المدرسين بـ 2201 معلم، وتعد محافظة المنيا أكثر محافظات الصعيد فى أعداد المعلمين بها بـ63 ألفا و194 مدرسا، فى المقابل جاءت محافظة الأقصر كأقل عدد بـ14 ألفا و255 معلما.

وشدد عطية على أن البرنامج التدريبي، الذى أعدته الوزارة للمعلمين شمل تطوير مهارات واستراتيجيات التعلم، والتخطيط، وبنك المعرفة، والتعليم القائم على المعرفة والفهم بدلاً من التلقين، بما يتواكب مع أهداف المنظومة الجديدة ورؤية الدولة 2030.

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ومن جانبها قالت النائبة ماجدة البكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الوزارة بدأت بالفعل في تدريب المعلمين الجدد الأسبوع الماضي، من أجل تأهيلهم للتعامل مع منظومة التعليم الجديدة وكيفية استخدام التابلت، وأكدت أن هناك عددا كبيرا من هؤلاء المعلمين بدأ في تلقي التدريب عقب استيفاء الأوراق المطلوبة.

وشددت البكري فى تصريحات إلى "التحرير" على أهمية عدم قصر التدريب على المعلمين الجدد، وإنما لا بد أن يشمل جميع المعلمين على مستوى الجمهورية، وأن يكون هذا بصفة دورية لمواكبة التطورات التى تشهدها العملية التعليمية فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تدريبهم على طرق وضع الامتحانات والتصحيح وفق الآليات الجديدة التى استحدثتها الوزارة بداية من الترم الثانى.

وبلغ عدد الناجحين من المعلمين بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة 46 ألفا و940 ناجحا وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسبا وراسبة، حسبما أعلن عنه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم والتعليم الفنى.

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الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أكد أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، انتهت بالفعل من تدريب المعلمين الجدد على النظام الجديد من خلال عقد مجموعة من الورش التدريبية لهم على مدى ثلاثة أيام كانت بدايتها فى يوم 27 مارس الماضي، وانتهت فى الـ30 من نفس الشهر وفق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأكد الشناوي فى تصريحات صحفية، أن التدريب تم على مستوى الإدارات التعليمية فى المدارس، التي تتوافر بها السبورات الذكية تحت إشراف التوجيه المختص وقسم التدريب بكل إدارة، بإشراف مجموعة من أفضل الموجهين فى المحافظة فى مختلف التخصصات.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم: "التدريب يأتى فى هذا التوقيت وقبل تسلم المعلمين مهام عملهم، حتى يكونوا على دراية تامة بكل عناصر العملية التعليمية والمنظومة الجديدة، خاصة أنهم سوف يشرعون فى العمل بداية من اليوم".

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وينص العقد على أن يستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة (شاملة) مقدارها 1120.50 جنيه مصري شهريًا فقط لا غير، مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافآت أخرى بمناسبة أي أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005.

وبموجب هذا العقد، يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثاني تأديبيا عند خروجه على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها، وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله بأي من الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، أو الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبعة أيام خلال مدة التعاقد، أو فسخ التعاقد، ولا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسئولية المتعاقد معه التأديبية والجنائية والمدنية.