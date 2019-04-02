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محكمة فنزويلا العليا توصي برفع الحصانة عن جوايدو

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خوان جوايدو

خوان جوايدو

أوصت المحكمة العليا في فنزويلا، الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان جوايدو. وعزت المحكمة قرارها إلى عدم امتثال غوايدو لقرار حظر مغادرته البلاد وتحديه الحظر، بإجرائه جولة بدأها في أواخر فبراير واستمرت حتى أوائل مارس، شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو، إنه أعطى أمرا بتسليم قرار المحكمة إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية لرفع الحصانة البرلمانية عن المواطن خوان هيراردو جوايدو ماركيز.

وكانت السلطات الفنزويلية قد منعت غوايدو من شغل أي منصب حكومي خلال الـ15 سنة المقبلة، وذلك عقب عثورها على مخالفات في كشفه المالي عما في ذمته وتلقية أموالا من مؤسسات دولية وإقليمية، دون أن يثبت مصدر هذه المبالغ. وفي 23 يناير الماضي، نصب جوايدو وهو زعيم المعارضة البرلمانية، نفسه رئيسا للبلاد دون أي انتخابات

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