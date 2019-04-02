الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في الحرارة.. وشبورة كثيفة

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طقس معتدل - صورة أرشيفية يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باق الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 22شبين الكوم 13 21طنطا 12 21دمنهور 11 18الإسكندرية 11 18بلطيم 12 18مطروح 10 19السلوم 12 20سيوة 10 24بورسعيد 13 19دمياط 12 18الزقازيق 12 20الإسماعيلية 11 23السويس 12 22العريش 12 20رفح 13 19رأس سدر 12 23نخل 10 22نويبع 15 22طابا 13 21 كاترين درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 13 22

شبين الكوم 13 21

طنطا 12 21

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 12 18

مطروح 10 19

السلوم 12 20

سيوة 10 24

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 22

العريش 12 20

رفح 13 19

رأس سدر 12 23

نخل 10 22

نويبع 15 22

طابا 13 21

كاترين 7 14

الطور 13 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 17 23

الفيوم 13 22

بني سويف 13 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 13 26

أسوان 14 26

أبو سمبل 14 27

الوادي الجديد 12 27

شلاتين 17 27

أبو رماد 18 26

رأس حدربة 18 26

حلايب 19 25 اقرأ أيضا|



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