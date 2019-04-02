شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن حملة وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حث البرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة السيدات فى مختلف محافظات الجمهورية على الإقبال على سيارات الكشف المبكر عن سرطان الثدى للفحص، عقب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصحة لإطلاق حملة الكشف المبكر. وفي أبرز المعلومات عن الحملة: - ستنتشر في 12 محافظة على مستوى الجمهورية. Advertisements - سيارات متنقلة ستنتشر في المحافظات في أماكن محددة سيتم الكشف عنها من أجل الفحص. - كل وحدة بها فرق طبية على مستوى متميز تقوم بالفحص. - فرق طبية من أجل تسجيل الحالات بجانب توفير التوعية الكاملة للسيدات. - جميع إجراءات الفحص والتحليل تتم بالمجان.

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