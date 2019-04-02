شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15- 26»، الإسكندرية «9- 20»، قنا «14- 31»، الأقصر «15- 32»، وأسوان «17- 32».