شكرا لقرائتكم خبر عن «أجزاخانات بلا صيادلة».. مبادرة للرقابة على صيدليات تُدار من «تُجار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت مبادرة «تصحيح الواقع الدوائي»، الموقَّعة من المئات من صيادلة وطلاب الصيدلة في مصر، بمعالجة ظاهرة عمل بعض الصيدليات دون صيادلة، إذ كتبوا عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «انطلقت صيحات شرفاء مهنة الصيدلة راغبين في مد يد العون من قِبل مؤسسات الوطن التنفيذية والتشريعية والقضائية».

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وطالبت مبادرة «التصحيح الدوائي» من وزارة الداخلية، التنسيق والتعاون المباشر مع التفتيش الصيدلي، وفقًا لقوانين مهنة الصيدلة، وفقًا لوعورة الموقف والمكان، وبما لا يتعارض مع خصوصية المؤسسة الصيدلانية.

كما طالبت التنمية المحلية بالمتابعة الدورية مع المحافظين، والذين بدورهم سيقومون بالمتابعة مع السادة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، عن طريق تقارير دورية تتضمْن الجهود المبذولة في هذا الملف.

الصيادلة

الصيادلة