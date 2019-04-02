شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 10 سنوات.. إنهاء إصلاح وصيانة القاطرة البحرية «جهاد2» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إنهاء أعمال إصلاح وصيانة ورفع كفاءة القاطرة البحرية «جهاد 2»، بتكلفة 14 مليون جنيه بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للقوات البحرية، والقاطرة بقوة شد 18 طنًا، وطول 29 مترًا، عرض 7.7 متر، وغاطس 3.3 متر، وسرعة 12 عقدة.

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وجاء ذلك في إطار جهود الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لرفع كفاءة الوحدات البحرية وتدعيم القاطرات البحرية التي تُستخدم لأعمال القطر والإرشاد لزيادة قدرة الموانئ التنافسية في أعمال القطر والإرشاد.

وتم إنهاء أعمال قطع ولحام بالبدن وتغيير ألواح وصيانة وإصلاح الرفاص وعمود الرفاص والدفع وجلب تحميل الرفاص وضبط استقامات الماكينة الرئيسية مع عمود الرفاص، وتغيير جميع خطوط المواسير وبلوف السحب تحت سطح المياه، وتجديد الإعاشة بالكامل وغرفة القيادة وتزويد القاطرة بدوائر إنذار وتأمين ضد الحريق بالشركة، كما تمت صيانة الماكينة الرئيسية والمساعدة بالقاطرة بمعرفة طاقم الوحدات البحرية من العاملين بالهيئة، وجارٍ إنهاء التجارب اللازمة للقاطرة لتنضم إلى أسطول القاطرات البحرية بالهيئة.

وتعود القاطرة البحرية «جهاد2» إلى العمل، بعد توقف دام عشر سنوات على التوالي، حيث تم رفعها للإصلاح والصيانة عام 2009، وظلت حتى قرار تكهينها أوائل عام 2018، ولكن تدخل رئيس الهيئة بتاريخ 5- 2018 ورفض قرار التكهين وتم إسناد أعمال الإصلاح والصيانة للشركة المصرية بتاريخ 6- 2018 ليتم إنقاذ القاطرة ومنع ضياع ملايين من أموال الدولة من الإهدار، وهي قيمة القاطرة، بعد التراجع عن قرار التكهين وإنهاء أعمال الصيانة والإصلاح ورفع كفاءتها.

إصلاح وصيانة القاطرة البحرية «جهاد 2»