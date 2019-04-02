شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الإهمال في أداء الواجب لا يقل خطورة عن الإرهاب والتخريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإهمال في أداء الواجب لا يقل في خطورته وآثاره عن الإرهاب والتخريب، فالفرد الذي يهمل في أداء عمله تهاونًا أو تكاسلًا يُلْحِقُ بمجتمعه الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

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وأوضحت الدار، في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بها، أن لكل منا دورًا يجب القيام به على أكمل وجه، فإذا قصّر أحدنا في واجبه وأهمل عمله كان عاصيًا لله ورسوله، ومفسدًا في الأرض، وخائنًا للأمانة التي ائتُمِنَ عليها، مُذكِّرة بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ.. وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وحذرت الدار، في نهاية الفيديو، المسلمين جميعًا من أن يكونوا بإهمالهم من الخائنين للأمانة والمفسدين في الأرض.