شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة من أمام «المحافظة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المعتمرين الفائزين برحلة عمرة من العاملين بالجهاز الإداري، وذلك من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، متجهين إلى مطار القاهرة الدولي، لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وصافح المحافظ المعتمرين، والتقط معهم الصور التذكارية، مطالبًا بضرورة الدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم عمرة مقبولة وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر، فيما قدم المعتمرون الشكر لمحافظ الشرقية على لمسته الطيبة لتقديم رحلات عمرة مجانية للعاملين بالجهاز الإداري وتحقيق أمنياتهم بزيارة بيت الله الحرام.

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة

وكان محافظ الشرقية قد قدم 30 عمرة مجانية للعاملين بالجهاز الإداري، مقسمة إلى 20 عمرة مجانية، موزعة ما بين 5 عمال وسائقين و10 موظفين و5 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومديري الإدارات، بالإضافة إلى 10 عمرات أخرى بتخفيض 50%، وذلك تقديراً للجهد الذي يبذله العاملون بدواوين المحافظة، وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في عملهم.

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة

محافظ الشرقية يودع العاملين بالجهاز الإداري الفائزين برحلة عمرة