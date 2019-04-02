شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 كلية.. افتتاح مهرجان جوالة جامعة المنيا بالتنورة وأكلات الصعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، الثلاثاء، المهرجان الكشفي والإرشادي الثاني لجوالي وجوالات كليات الجامعة في المخيم الدائم بالحرم الجامعي.

وبدأ المهرجان بطابور عرض لـ«جوالي وجوالات» كليات الجامعة المشاركين بالمهرجان، تبعه أداء السلام الجمهوري، وآيات من الذكر الحكيم قدمها طلاب الجوالة، لتستكمل فعاليات المهرجان، كما أقيم على هامش المهرجان عروض فنية وأغان وطنية وعروض فنون شعبية، وكرنفالات طلابية احتفالية حمل خلالها الطلاب علم مصر، وقُدمت بها بعض المأكولات والمشروبات التي تعبر عن الطابع الشعبي لمحافظة المنيا.

وشارك في الافتتاح الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

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وحضر فعاليات المهرجان عمداء ووكلاء الكليات المشاركة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة ومديري مكاتب رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة، ومحمد حسن أحمد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومحسن سيد مدير الاتحادات الطلابية والأسر، وغادة ناجي مشرفة المرشدات، ومحمود منصور مشرف الجوالة.

وأشاد رئيس جامعة المنيا بمشاركة جميع كليات الجامعة الـ20 في المهرجان للمرة الأولي، وعلى حسن التنظيم والشكل المبهج الذي قدمه طلاب الجوالة خلال فعاليات المهرجان، مُعتبرًا أن الأنشطة الطلابية تشهد طفرة نوعية خلال هذا العام، كان آخرها حصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بنظام «الفرق» والثاني في النظام «الفردي».

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن أن تعديل لائحة الجوالة ساهم في إتاحة الفرصة أمام الكليات للمشاركة، ليشهد المهرجان احتضان جميع الكليات دون تغيب أحد، مُضيفًا أن المهرجان ضم منافسات متنوعة بين عشائر الكليات في 7 مجالات، هى: «المجال الكشفي والإرشادي، والثقافي، والفني والمعارض، والكرنفالات، والخدمة العامة، والقيم والاتجاهات والسلوكيات، بالإضافة الى المجال الديني».

ولفت إلى أن المهرجان لأول مرة يضم 3 محكمين معتمدين من أبناء محافظة المنيا، قائلا إن المهرجان «مُميز» بما قدمته عشائر الجوالة خلاله من أفكار ومقترحات متميزة، وما ساد فيه من روح التعاون بين جوالي وجولات كليات جامعة المنيا.

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا

افتتاح مهرجان الجوالة بجامعة المنيا