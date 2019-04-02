شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم «السكك الحديدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ودفع معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل أهمية التصنيع المحلي خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، وكذلك العمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، لأن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم في تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

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ومن جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، أن الهيئة تدعم استراتيجية وزارة النقل في مجال التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الإمكانات الكبيرة للهيئة والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز، وهو ما جسده مشروع تصنيع وتوريد 212 عربة سكة حديد، والتي نفذته الهيئة، وأصبح ركيزة أساسية في أسطول عربات السكك الحديدية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بين الجانبين مثل مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع، بإجمالي تكلفة 544 مليون جنيه، والذي يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بنحو 800 عربة بضائع جديدة خلال الفترة القادمة، وكذلك الموقف التنفيذي لتأهيل 200 عربة سكة حديد للركاب، وموقف تصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوى وموقف تطوير الهيئة العربية للتصنيع لـ300 مزلقان سكة حديد (نظم تحكم).

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة وإزالة أي تحديات أوعوائق في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، على أن تقدم اللجنة تقريرها عن تطور معدلات التنفيذ خلال الاجتماعات القادمة التي ستعقد بشكل دوري شهريا، بحضور كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة كافة الأعمال وبحث المتطلبات المستقبلية للسكك الحديدية وفقا لاحتياجات الهيئة وبما يخدم توطين صناعة النقل بمصر.