شكرا لقرائتكم خبر عن صرف علاج «فيروس سي» بالمجان لـ9693 مريضًا ضمن 100 مليون صحة بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية واصلت استقبالها للمواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، لإجراء المسح الطبي عليهم ضمن فعاليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 3 ملايين و270 ألفًا و916 مواطنًا، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 9693 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية «ضغط – سكر» 38 ألفا و246 حالة.

من جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات الحملة، وذلك منذ انطلاقها في الأول من مارس الماضي، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية أبريل الجاري، مؤكداً أن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا بمشاركة 1365 فرقة طبية، منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة، تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين، من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشاد «المحافظ» بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه الشديد على المشاركة في حملة 100 مليون صحة، لتوقيع الكشف الطبي والاستفادة من العلاج المقدم بالمجان للمصابين بالفيروس، مؤكداً أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم إقبالاً متزايداً من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتكوين مجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادر على العمل والعطاء.