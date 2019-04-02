شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الفائزون في القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440 هجريا/ 2019 ميلادياً لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات. وتم إجراء القرعة الإلكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان. وفيما يلي نتيجة القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بمحافظة بالجيزة.

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