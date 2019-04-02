شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «المنيا أجمل مدينة» لتجميل أسوار ومداخل ومخارج المدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عشرات الشباب من خريجي وطلاب الجامعات والمدارس بالمنيا في المبادرة التي أطلقها المحافظ اللواء قاسم حسين، بعنوان «المنيا أجمل مدينة»، لتجميل أسوار ومداخل ومخارج المدينة.

أعرب ماركو عادل، منسق شباب ألوانات عن أمنيات الشباب المشاركين أن يكون كل شارع وكل مكان في المنيا مبهجًا وجميلا، مؤكدين أنهم واثقون بوجود آلاف الشباب اللي نفسها ده يحصل وتقدر تعمل ده، مقدما الشكر لجميع المشاركين في المبادرة.

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أعلن المهندس محمد سيد علي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن «مبادرة المنيا أجمل مدينة» هادفة لإظهار إيجابيات أبناء المنيا مع ضرورة إدراكهم لأهمية المبادرة التي انطلقت تحت رعاية المحافظ اللواء قاسم حسين، وانضم إليها عدد كبير من المحبين من أبناء مركز ومدينة المنيا متطلعين إلى إظهار مدينتهم جميلة نظيفة.

وأضاف «سيد»، وشهدت فعاليات المبادرة تسابق الجميع من شباب ومؤسسات ومتطوعين لإثبات إيجابيتهم كشباب ورجال من أبناء المنيا، وتقديم كل جديد في مجال التجميل والرسم على الجدران وتشجير الطرق وغيره من أعمال وفنون تنعكس من ناحية على أبناء المنيا لإدخال البهجة، ومن ناحية أخرى إظهار الجمال والروعة إذا ما تجملت شوارع وميادين وطرق المدينة.

وقال «سيد» إن مجموعة من شباب الوانات قدمت لوحات فنية وجداريات إهداء من شباب ألوانات للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رسمت هذه الجداريات على مدخل مدينة المنيا الجنوبي «طريق مصر- أسوان».

شباب المنيا يشاركون في مبادرة «المنيا أجمل مدينة»

شباب المنيا يشاركون في مبادرة «المنيا أجمل مدينة»

شباب المنيا يشاركون في مبادرة «المنيا أجمل مدينة»

شباب المنيا يشاركون في مبادرة «المنيا أجمل مدينة»