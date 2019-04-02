شكرا لقرائتكم خبر عن حظر «تراخيص الحفر» في «القاهرة» قبل موافقة «شبكات المرافق» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حظر منح أي تراخيص حفر للشركات القائمة على أعمال المرافق أو أي جهات أخرى، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحي المختص، وموافقة مركز معلومات شبكات المرافق، حفاظًا على مرافق القاهرة من التخريب وحرصًا على المال العام ومراعاة لمصالح المواطنين التي قد تتأثر من قطع المرافق بالخطأ.

محافظة القاهرة تحظر عمليات الحفر قبل موافقة مركز معلومات شبكات الطرق

وجاء ذلك خلال جولته بمركز معلومات شبكات المرافق الرئيسي، والذي أُنشئ منذ عام 1993 للحفاظ على البنية التحتية للعاصمة وحماية استثمارات شبكات المرافق بها كالمياه والصرف الصحي والغاز والتليفونات والكهرباء والأنفاق، والمساعدة في تطوير هذه الشبكات وحمايتها وتأمينها، أثناء الحفر لوضع مرفق جديد، بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحي، قبل التخطيط لإنشاء مدن ومشروعات جديدة.

Advertisements

واستعرض «المحافظ» خلال الجولة مكونات المركز، والتي تشمل الأقسام الفنية ومراكز التدريب وقاعات الاجتماعات، وكذلك أجنحة الإقامة الفندقية للمتدربين من خارج القاهرة، وكذلك أحدث الأجهزة التقنية في مجال المسح الجغرافي للمواقع.

محافظة القاهرة تحظر عمليات الحفر قبل موافقة مركز معلومات شبكات الطرق

وقال «عبدالعال» إن مركز معلومات شبكات القاهرة يحظى بسمعة طيبة داخل مصر وخارجها، حيث استعانت بعض الدول العربية بخبرات المركز للقيام بالعديد من أغراض المسح قبل البدء في إقامة المشروعات، كما أسهم المركز في إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بالخرطوم وفى عدد من المحافظات المصرية.

وأضاف المحافظ أن المركز لديه شبكة فروع تغطى النطاق الجغرافي للمناطق الأربع بمحافظة القاهرة، حيث يخدم المنطقتين الشمالية والغربية مركز واحد، ويخدم المنطقة الشرقية ثلاثة فروع نظرًا لكبر مساحتها، ويخدم المنطقة الجنوبية فرعان بالمعادي وحلوان نظرًا لكبر مساحة المنطقة الجنوبية والتوسع العمراني بها وزيادة عدد المشروعات التي تُقام بها.