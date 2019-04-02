شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإعاقة" يضئ مقره اليوم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم المجلس القومى لشئون الإعاقة اليوم الثلاثاء، إضاءة مقره باللون الأزرق فى تمام الساعة السابعة مساءً، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للتوحد.

وفى سياق متصل قال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار التوعية باليوم العالمى للتوعية بطيف التوحد ولتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين نوعية الحياة للمصابين بطيف التوحد من الأطفال والبالغين ليتمكنوا من العيش حياة كاملة.

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وتأتى إضاءة المبنى باللون الأزرق للتأكيد على الدعم العالمى لهم وتنمية الوعى فى المجتمع باضطراب طيف التوحد ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق اندماج الأشخاص ذو التوحد خاصة، والأشخاص ذوى الإعاقة عامةً.