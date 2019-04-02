شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تؤكد تفعيل أجهزة الراوتر بمدارس الثانوى للدخول على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، إن استلام أجهزة الراوتر فى تم فى جميع المدارس الثانوى العام وجار تفعيلها بالتنسيق مع بعض الجهات المسئولة عن هذا الأمر، موضحة أن سرعة النت فائق ويعمل بكفاءة عالية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن بعض الطلاب دخلوا فعليا على الشبكة وحملوا بعض المحتوى العلمى من على بنك المعرفة المصرى وأيضا بعضهم أدى الامتحان من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة وليست الشريحة.

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وأوضحت المصادر، أن أكثر من 50% من المدارس تم ضبط إجراءات تشغيل الإنترنت من خلال الراوتر والشبكة الداخلية للمدرسة، وجار الانتهاء من الباقى، موضحة أن فريق عمل من أخصائى التطوير التكنولوجى يعمل ليل نهار فى المدارس لتفعيل الشكات الداخلية وأجهزة الراوتر فى المدارس.

ولفتت المصادر، إلى أن المنظومة جميلة وسوف يستفيد منها الطلاب بشكل كبير بعد ضبط بعض الأمور الخاصة بشبكات الإنترنت لتسهيل دخول الطالب على المحتوى الرقمى على بنك المعرفة لتحقيق متعة التعلم المطلوبة وأيضا التعليم المستمر.