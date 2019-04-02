شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 234 ألف جنيه مستحقات 5 عمال بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح فى الحصول على باقى مستحقات خمسة عمال كانوا يعملون لدى إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة بلغت 50 ألفا و200 ريال سعودى ، أى ما يوزى 234 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بدعم ومساعدة العمال الخمس فى حصولهم على باقى مستحقاتهم المالية وعودتهم إلى أرض الوطن ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال: إن الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالرياض قام على الفور بالتواصل مع إدارة الشركة للمطالبة بمستحقات العمال التى وعدت بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة نظرا لتعثر قطاع المقاولات فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه على مدار أكثر من شهر من التواصل المستمر مع المدير المالى بالشركة تم سداد مستحقات العمال، كما نسق الملحق العمالى مع القسم القنصلى لاستخراج وثائق سفر لثلاثة منهم للمغادرة فيما ظل اثنين منهم مع الشركة بناءاً على رغبتهم.

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