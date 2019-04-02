شكرا لقرائتكم خبر عن عمداء جامعة القاهرة يحتفلون بعيد ميلاد عثمان الخشت ــ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمداء كليات جامعة القاهرة، بعيد ميلاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعد انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الجامعة الأخير. Advertisements وتوجه الدكتور محمد عثمان الخشت بالشكر لعمداء كليات الجامعة وموظفيها الذين تقدموا بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

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