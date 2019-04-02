شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 8 رحلات من مطار القاهرة لظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت مصادر، أن رحلة شركة طيران العربية رقم 9621 المتجهة الي الشارقة، ورحلة شركة طيران الإماراتية رقم 926 المتجهة الي أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، تاخرتا بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول.
وأشارت المصادر، إلى أن رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 308 المتجهة الي جدة، ورحلة رقم 140 المتجهة الي القصيم، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 871 المتجهة الي مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة الي الكويت، ورحلتي شركة نسما للطيران رقم 182 المتجهة الي ينبع، تاخروا بسبب ظروف التشغيل واعمال الصيانة.
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