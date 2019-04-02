القبض على عاطلين بحوزتهما 30 كيلو من مخدر الحشيش بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لاتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما قرابة 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش. أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة باستخدامهما سيارة مستأجرة قيادة الثانى ، متخذان دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما والسيارة المشار إليها وبحوزتهما ( 115 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 14,375 كيلو جرام ، 3 هاتف محمول ، مبلغ مالى) وباتخاذ الإجراءات التأمينية للسيارة المضبوطة عثر على (125 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 15 كيلو جرام) ، كانت مخبأة بظهر مقاعد السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

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