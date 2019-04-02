فحص 11 مشتبها به وتنفيذ 36 حكما في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق، وخالفوا القانون في ارتكابهم مخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

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وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 11 حالة اشتباه، وبائعين متجولين، وتنفيذ 36 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم إزالة 2 غُرزة شاي وتحرير 6 محاضر إشغال طريق ورفع 45 كرسيا و3 موازين و35 سلاسل وأوتاد حديدية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.